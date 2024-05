El testimonio de Stormy Daniels sobre el presunto encuentro sexual con Donald Trump

Ella dejó de atender sus llamadas después de eso, excepto una vez que él la llamó para decirle que no sabía que Jenna Jameson estaría en the Apprentice. comentó que él pensó que se enojaría. “No me importaba”, dijo en el estrado.

“Al principio me sobresalté, como si me asustara, no esperaba que hubiera alguien allí, especialmente sin tanta ropa”, declaró. “Se paró entre la puerta y yo. No de manera amenazante. No vino hacia mí, no se abalanzó sobre mí. Nada de eso”, alegó Daniels.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.