Rafael Nadal todavía enfrenta “limitaciones” por lesiones y no está seguro de si competirá en el Abierto de Francia

“Mañana estaré en la cancha”, añadió. “Hace unas semanas, no sabía si podría volver a jugar [en la] gira profesional (…) Sí, no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, pero al menos estoy jugando y puedo disfrutar de nuevo, especialmente en algunos torneos que son tan emotivos para mí”, dijo Nadal.

“Lucharé y haré las cosas que creo que tengo que hacer para poder jugar en París y si puedo jugar, bien, y si no puedo, no puedo”, afirmó. “Tal como estoy hoy, no jugaría en París. Si París fuera mañana, no iría a la cancha, esa es la realidad”.

