¿Quién fue O.J. Simpson? Auge y caída de la estrella deportiva que protagonizó uno de los juicios más famosos de EE.UU.

“Creo que hubo una gran compensación en el caso de Nevada”, dijo Jeffrey Toobin, un analista legal de CNN que escribió The Run of His Life y cubrió los juicios de Simpson. “Fue un crimen dudoso en primer lugar y ver la sentencia tan larga (…) me pareció que estaba siendo castigado por el asesinato aunque el juez dijo que no lo estaba”, dijo Toobin.

Simpson no se liberó del todo tras el veredicto. Las familias de Ron Goldman y Nicole Brown presentaron una demanda por muerte injusta. En un juicio no televisado en el tribunal de Santa Mónica, con un nuevo grupo de abogados y con un umbral menor de culpabilidad, Simpson fue hallado responsable de las muertes. En febrero de 1997, Simpson fue condenado a pagar US$ 33,5 millones en daños, más dinero del que tenía. Se mudó a Florida, donde la ley estatal impidió que su pensión y su hogar fueran confiscados para pagar los daños. El Trofeo Heisman de Simpson fue vendido en US$ 230.000.

Simpson se esforzó por hacerlo frente a los miembros del jurado, mostrando cómo los guantes no le encajaban. En su resumen, Cochran pronunció la ya famosa frase: “If it doesn’t fit you must acquit” (“Si no le quedan, deben absolverle”).

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.