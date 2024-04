Lo que las familias de las víctimas de la masacre de la escuela de Oxford dijeron en la sentencia de los Crumbleys

“‘Querida mamá, las palabras no pueden describir lo agradecido que estoy por ti'”, leyó. “Has sido una madre increíble desde que tengo memoria. Gracias por ser un modelo a seguir. Gracias por enseñarme lo que es no rendirse nunca. Me inspiras a hacerlo mejor cada día. Con amor, Justin”.

“La pasión que sentía por todo y por todos era extraordinaria. Me sorprendía mirándola y pensando: ‘¡Qué suerte tengo! Soy la única que puede ser su madre'”, dijo Beausoleil. “¿Qué he hecho para merecer una persona tan perfecta? Ella misma será lo mejor que me haya pasado nunca a una edad tan temprana'”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.