Visita de la jefa del Comando Sur: ¿es Argentina un nuevo aliado de EE.UU. en su intento por contener el avance de China en la región?

Según expuso la jefa del Comando Sur, “China ha superado a los Estados Unidos como principal socio comercial de América del Sur y es el segundo socio comercial de Centroamérica”. Sus datos muestran que “en 2002, el comercio de la República Popular China con América Latina y el Caribe fue de solo US$ 18 millones; en 2022 se disparó a US$ 450.000 millones. Se espera que esa cifra aumente a US$ 700.000 millones para 2035” y que 22 de los 31 países (Argentina incluida) en su “Área de responsabilidad” son signatarios de la nueva Ruta de la Seda que propone China “como oportunidades económicas, financieras y comerciales en expansión”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.