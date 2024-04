Las principales propuestas de Claudia Sheinbaum en materia de salud como candidata a presidenta de México

En México no existe un sistema nacional de cuidados. De acuerdo con datos del Inegi en 2022, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados reportó un monto de poco más de 7 billones de pesos (más de US$ 434.000 millones). En promedio, según, el valor del trabajo de las mujeres que realizan esta labor es de 77.192 pesos (más de US$ 4.600) anuales, mientras que para los hombres es de 31.844 pesos (más de US$1.900) anuales.

