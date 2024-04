Tras caso de estadounidense hallado con dos menores en un hotel de Medellín, la ciudad prohíbe los servicios sexuales por seis meses

Argumentó que no quedó detenido porque las autoridades no vieron causales para considerar que había un delito en flagrancia, y agregó que tanto la Policía como la Fiscalía siguen investigando lo sucedido para poder obtener una orden de arresto. No detalló el cargo concreto por el que podría ser acusado.

