Beyoncé lanza “Cowboy Carter” y agárrense a sus caballos, porque será un buen momento introspectivo y divertido

Otra colaboración es “II Most Wanted”, en la que Beyoncé se asocia con Miley Cyrus, cuyo legado country incluye no solo su propia afinidad por el género, sino también la de su padre Billy Ray Cyrus, por no mencionar el hecho de que es ahijada de Parton.

Nelson, conocido por su legado en la música country y por su afinidad por la marihuana, aparece en el interludio titulado “Smoke Hour”, en el que actúa como DJ de “KNTRY Radio Texas: Home of the real deal”, que da paso al ya querido single “Texas Hold ‘Em”. Nelson retoma ese papel en “Smoke Hour II” para presentar la pista 15, “Just For Fun”, en la que Beyoncé hace dúo con Willie Jones.

