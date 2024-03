Familia en Gaza relata cómo vivió un ataque con proyectil en su propiedad mientras Israel continúa operaciones en Al Shifa

“Nunca he condicionado la cuestión del servicio militar con ir a las urnas, y no voy a dar mi mano a las propuestas destinadas a eludir el Tribunal Superior de Justicia, y no responder a las necesidades de las FDI y la sociedad israelí como el gobierno ha propuesto hasta ahora”, dijo Gantz.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.