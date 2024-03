Anne Hathaway sufrió un aborto espontáneo mientras actuaba como mujer embarazada en el escenario

“¿Por qué nos sentimos tan innecesariamente aisladas? Ahí es donde asumimos el daño. Entonces decidí que iba a hablar de ello”, dijo. “Lo que me rompió el corazón, me dejó atónita y me dio esperanza fue que durante tres años después, casi a diario, una mujer se me acercaba llorando y yo simplemente la abrazaba porque llevaba este [dolor] a todas partes. y de repente ya no era todo suyo”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.