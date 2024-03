El presidente de República Dominicana dice que su país no permitirá instalación de centro de refugiados en su territorio

Abinader reveló que hace alrededor de un año y medio instituciones del gobierno estadounidense se comunicaron con él en relación con el tema, pero dijo que, tras informarles sobre la posición de República Dominicana, no ha habido más acercamiento. El presidente agregó desde entonces no hubo otro requerimiento, pero no precisó la fecha en que eso ocurrió ni qué organismo de Estados Unidos le había hecho la solicitud.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.