Amit Soussana, mujer israelí que fue rehén de Hamas, habla de su secuestro y agresión sexual en Gaza

El martes, el presidente israelí Isaac Herzog dijo que Soussana “habla por todos aquellos que no pueden hablar. Ella habla en nombre de todas las víctimas de los despreciables crímenes y abusos sexuales de Hamas. Ella habla por todas las mujeres en todas partes”, según una publicación en su cuenta X comentando el artículo de The New York Times.

“Se acercó a mí y me apuntó con el arma en la frente”, recordó Soussana. Después de golpear a Soussana y obligarla a quitarse la toalla, “Muhammad la manoseó, la sentó en el borde de la bañera y la golpeó de nuevo”, informó The New York Times, citando a Soussana.

