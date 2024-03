ANÁLISIS | Por qué esta es una semana salvaje para Trump, incluso según sus estándares

La Casa Blanca ha hecho todo lo posible para no comentar sobre el caso, para evitar darle más municiones políticas a Trump. Pero algunos demócratas destacados argumentan que ahora está descubriendo que la ley no favorece a los ricos y famosos. “Es mi creencia que todas las personas deberían ser tratadas por igual bajo la ley”, dijo la representante Alexandria Ocasio-Cortez en el programa “State of the Union” de CNN el domingo. La demócrata de Nueva York agregó: “Y si la confiscación de bienes debiera aplicarse a cualquier otro estadounidense, entonces Donald Trump debería ser tratado igual”.

“Si no puede proporcionar la garantía, y el tribunal no le da dispensa para no tener que proporcionar la garantía, entonces, a partir de este martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, puede comenzar a intentar ejecutar contra su propiedad, que se dividiría en tres categorías”, dijo el litigante administrativo Mitchell Epner en CNN el sábado. Una categoría podría cubrir efectivo y cuentas bancarias y valores. Una segunda abarcaría propiedad personal que va desde ropa hasta vehículos y aviones. La tercera contiene bienes raíces.

Es posible que Trump pueda encontrar un donante o donantes privados para ayudarlo a pagar el pago en el último minuto. Y no es inevitable que su incapacidad para hacerlo cause que James se mueva inmediatamente. Podría comenzar su búsqueda de activos, por ejemplo, citando a Trump para obtener detalles completos de su situación financiera. Pero la fiscal general de Nueva York ya ha presentado documentos judiciales que sugieren que la finca Seven Springs de Trump y su campo de golf en el condado de Westchester, Nueva York, fuera de Manhattan, podrían estar entre sus primeros objetivos.

