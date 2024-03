Blinken instó a Qatar a que amenace con expulsar a Hamas de Doha si el acuerdo de cese del fuego sigue estancado, dicen funcionarios

“Me hubiera gustado verlo hecho incluso antes. No puedo estar seguro de que no se haya hecho, pero su comportamiento me sugiere que no estaban sintiendo presión de nuestra parte allí”, dijo Dennis Ross, exenviado de Estados Unidos en Medio Oriente. “Creo que desde el principio hubo una diferencia en la evaluación de la administración, pensaron ‘obtendrían una mayor capacidad de respuesta si no presionaban a Hamás’. Considero que a medida que pasó el tiempo, se sintieron un poco más frustrados”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.