Robinho deberá cumplir su condena por violación en Brasil, determina sala del Supremo Tribunal

El juez Francisco Falcão, relator del caso y el primero en votar, señaló que “no hay ningún obstáculo constitucional o legal para ratificar la transferencia de la pena solicitada por la justicia italiana”, según Agencia Brasil. Y explicó que como la Constitución de Brasil no permite la extradición de sus ciudadanos por nacimiento la única opción es transferir la pena. “”Cuando la extradición no es posible, es necesario transferir la ejecución de la pena, precisamente para que no haya impunidad debido a la nacionalidad del individuo”, dijo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.