Qué es la hipertensión, cómo se trata y qué recomienda una experta médica

En general, yo instaría a la gente a no retrasar la toma de medicamentos si son necesarios. Los medicamentos para reducir la hipertensión existen desde hace décadas. Son seguros y eficaces, y existen muchas opciones para que, si se experimentan efectos secundarios, se pueda cambiar a otro. Al mismo tiempo, puede mejorar sus hábitos de vida. Algunos pacientes acaban por no tener que tomar medicamentos una vez que mejoran sus hábitos de vida. Pero no pospongas la medicación.

Las personas también deben ser sinceras sobre los cambios que pueden hacer y mantener. No es necesario hacerlo todo a la perfección para mejorar la salud. Otra buena estrategia es empezar por lo más fácil: los cambios que se pueden hacer rápidamente y que no exigen un gran cambio en el estilo de vida. Mucha gente no puede reducir fácilmente el estrés en su vida, pero quizá sí pueda empezar a comer más frutas y verduras.

Por ejemplo, alguien que no hace nada de ejercicio se beneficiaría de empezar con alguna actividad física. Otra persona que es bastante activa físicamente pero fuma debería plantearse dejar de fumar. Otra persona que no fuma pero come comida rápida todo el tiempo debería empezar por replantearse la dieta.

