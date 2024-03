OPINIÓN | Lo que realmente hay detrás de la controversia por la foto de Kate

La mayoría de la gente, sea o no de la realeza, da por sentado que los retratos, incluso los presúntamente no planeades, como la fotografía del Domingo de las Madres, deberían presentar la mejor versión de sí mismos, si no una versión mejor.

Es justo decir que Kate tiene la historia de su lado. La larga historia de embellecimiento de los retratos de la realeza incluso tuvo un guiño en el musical de rock “Six”, en el que la cuarta esposa de Enrique VIII, Ana de Cleves, canta “Ich bin Anna of Cleves – cuando vio mi retrato dijo ¡Sí!” Pero no me veía tan bien como en mi foto”. Es una referencia al retrato supuestamente falso de Hans Holbein de la década de 1530 que supuestamente convenció a Enrique para que le propusiera matrimonio a la princesa alemana.

