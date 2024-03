Milei vs. Mirtha Legrand: el presidente vuelve a enfrentar a una artista argentina

“No corresponde, fue una opinión simplemente. No es para decir que compre el cine. Es ridículo. Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar, es desagradable. Te quita la libertad para opinar”, dijo al teléfono en comunicación con un programa de televisión. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”, agregó.

“¿Cuánto puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine también. Es terrible”, dijo. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, agregó. Y finalmente sacó una conclusión: “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”.

