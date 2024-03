ANÁLISIS | Las consecuencias legales son duras y dolorosas cuando finalmente llegan a la órbita de Trump

Los abogados de Trump dijeron este lunes que no puede asegurar una fianza para cubrir una sentencia de casi US$ 500 millones en su contra en un caso de fraude en Nueva York mientras apela. La admisión hace mella en la mística de un expresidente que construyó su marca sobre el poder y el tamaño de su fortuna bajo el lema “The Art of the Deal”. Y plantea la posibilidad de que su falta de liquidez empeore su creciente crisis financiera personal y de campaña.

