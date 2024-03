ANÁLISIS | Democracia en Rusia, de los soviets a la Duma: radiografía de una elección peculiar

“La rusa no es una democracia sino una autocracia”, opina sobre el punto Pomeraniec. “Es una sola persona que controla todo. Si antes había reyes que decían ‘el Estado soy yo’, ahora esos reyes están representados en la figura de Putin”. Según ella, no hay riesgo de fraude en los comicios que se avecinan: “Putin no lo necesita. Porque ya no hay nadie que pueda desafiarlo. Todos fueron borrados de la ecuación previamente”.

La joven estudiante actualmente en Europa afirma que en Rusia todo el mundo entiende que no se trata de una elección tal y como se la concibe en otros lugares del mundo. “Esto se parece más a un ritual en el que Putin va por un nuevo ciclo. Hasta los otros candidatos lo entienden así. Y por supuesto todos saben que Putin ganará, ya sea que lo respalden o no. Pero es una trampa porque incluso para quienes lo apoyan, no hay nadie que sea capaz de sucederlo algún día, de heredar su lugar”, indica.

“No es que esos números sean inventados, pero debes saber que si llamaran a mi casa a preguntarme si respaldo a Putin no respondería que no, simplemente colgaría el teléfono. Jamás hablaría de eso con encuestadores, básicamente porque podría traerme problemas”. Ella es otra de las personas que ha pedido no dar su nombre real en este artículo, por miedo a no poder regresar a su país en el futuro.

“Al principio de la era Putin se selló una especie de contrato social: Putin trajo bienestar económico y el pueblo dejó de meterse en la política. Sobre todo, la clase media y los intelectuales. En ese momento, además, no había represión en la vida privada, ni leyes homofóbicas, ni guerra nacionalista. El Estado no se metía en los asuntos de nadie y lo que se decía en la Duma (parlamento) no importaba. Hubo un proceso de desprestigio adrede de los mecanismos democráticos, de los medios y del parlamento, entre otros. Fue la estrategia de Putin: todos mienten, incluso yo. Eso impulsó la apatía que vivimos hoy”, explica el académico.

