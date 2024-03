Tesla es la acción con peor rendimiento del S&P 500. Los analistas dicen que todavía bajará más

Wells Fargo rebajó su precio objetivo para las acciones de US$ 200 a 125, con lo que prevé otro descenso del valor del 25%. UBS, por su parte, ha rebajado su precio objetivo a unos más moderados de US$ 225 a US$ 165.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.