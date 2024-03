Tras una riesgosa cirugía de columna, su médico le dijo que no planeara ningún viaje. Esto fue lo que pasó cuando decidió no hacerle caso

“Quería hacer algo épico”, dice. “Porque, sinceramente, no quería ser esa pobre mujer de 50 años a la que miran mal porque no tiene pareja. Así que creé mi propia alegría. Y me lo pasé estupendamente en mis bodas de oro”.

Al final se le ocurrió un concepto que combinaba su amor por los viajes en solitario con su experiencia en el mundo del espectáculo: la serie de televisión “Me, Myself & The World: The Art of Solo Travel”, que Holt presenta y produce.

Holt es la presentadora de la serie de televisión “Me, Myself & The World: The Art of Solo Travel”, que muestra su pasión por viajar sola. (Cortesía de Pamela Holt)

“Disfruté muchísimo en Jordania, porque estaban muy emocionados y me acogieron muy bien como estadounidense”, dice. “Y no me lo esperaba”.

