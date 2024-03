Al Pacino dice que la manera en que presentó el Oscar a la mejor película fue “una elección de los productores”

“Parece que hay cierta controversia sobre el hecho de que anoche no mencionara cada película por su nombre antes de anunciar el premio a la mejor película. Solo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino más bien una elección de los productores para que no se repitieran, ya que fueron destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia”, dijo en un comunicado. “Me sentí honrado de formar parte de la velada y opté por seguir la forma en que deseaban que se presentara este premio”.

(CNN) — No, en realidad no hubo ninguna confusión de sobres durante la ceremonia de los premios Oscar este domingo, aunque el público no entendió muy bien lo que ocurriócuando Al Pacino anunció casualmente que “Oppenheimer” había ganado el premio a la mejor película.

