Terminan los alegatos finales del juicio a Juan Orlando Hernández: ahora solo queda el veredicto del jurado

También, el general en retiro René Barrientos Alvarado, un expiloto de combate, testificó que el sistema de radares de Honduras no tenía unidades militares funcionales entre 2004 y 2015, por lo que no había forma de detectar avionetas no comerciales.

Acerca de si el exmandatario persiguió o no a los narcotraficantes y colaboró con Washington, dijo que se trataba de un callejón sin salida para Hernández, ya que si alguien era arrestado en Honduras no podía ser extraditado mientras dure el proceso. “Si no los arrestaba, era criticado. Si los arrestaba, era criticado por bloquear la extradición. No había forma de ganar”, argumentó.

En su turno, Stabile comenzó así el alegato: “Damas y caballeros: soy neoyorkino, crecí en Nueva York. Les pido que usemos el sentido común, su inteligencia de la calle neoyorquina. No es fácil engañar a alguien de Nueva York y hay tantas cosas en este caso que te hacen pensar. Uno espera videos, audios, mensajes, evidencias reales. No tienen nada. Dirán que lo tienen, pero cuando lo ves, no tiene mucho sentido. Trajeron testigos con muchos incentivos para mentir, con historias que no tienen sentido o son mentiras. No trajeron nada, cero. Cero más cero es cero. Si les van a dar credibilidad a los testigos, ya podría sentarme”.

“Protegió a la gente que lo hizo presidente, los mantuvo en el poder y ustedes saben sus nombres: Alex Ardón, Hugo Ardón, Tony Hernández, Pepe Lobo, Fabio Lobo”, dijo el fiscal dirigiéndose a los integrantes de la terna que decidirá la suerte de Hernández. “No fueron arrestados en Honduras, no fueron extraditados. Mientras estuvieron callados y leales, eran intocables. No se incautaron cargamentos, no se arrestó a nadie, y no había temor de que pase ninguna de las dos”, agregó.

