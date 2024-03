OpenAI publica correos electrónicos de Elon Musk: “Nos entristece haber llegado a esto”

OpenAI, en una entrada de blog la noche de este martes, dijo que Musk nunca cumplió su promesa, al comprometer US$ 45 millones en financiación para OpenAI, mientras que otros donantes recaudaron US$ 90 millones. Musk no respondió a una solicitud de comentarios.

En un correo electrónico del 22 de noviembre de 2015 al CEO Sam Altman, Musk, cofundador de OpenAI, dijo que la compañía necesitaba recaudar mucho más de US$ 100 millones para “evitar sonar incompetente”. Musk sugirió un compromiso de financiación de US$ 1.000 millones y prometió que cubriría lo que no se consiguiera recaudar.

