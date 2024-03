Presidente de República Dominicana anuncia “seguridad extrema” en la frontera con Haití ante fuga de reos

El mandatario recordó que desde octubre de 2023 su país no otorga visas en Haití. Reiteró que no aceptará la creación de campos de refugiados para haitianos en República Dominicana aunque consideró que no cree que la ONU vaya a solicitarlo.

