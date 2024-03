OPINIÓN | ¿Por qué viajamos? ¿Para encontrar una nueva realidad? ¡Yo busco caminar sobre la historia!

(CNN Español) –– ¿Por qué viajamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué nos produce placer? Viajar ya no es “un sueño” sino parte de nuestro estilo de vida. En mi caso lo que busco al viajar es caminar sobre la historia, conocer lugares sobre los que he leído toda la vida ––e imaginarme cómo fueron las cosas que existieron mucho antes que yo. ¡Es una aventura fascinante que me encanta!

