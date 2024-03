Cómo ver las 10 nominadas a mejor película en los Premios Oscar 2024

“Killers of the Flower Moon” se puede ver en streaming en Apple TV con una suscripción y se puede comprar en Prime Video, Vudu, Google Play y YouTube TV por US$ 19,99.

“Anatomy of a Fall” está disponible para rentar en Apple TV y Prime Video por US$ 5,99, y en YouTube TV y Google Play por US$ 6,99.

Si te perdiste el entusiasmo de “Barbenheimer” en las salas de cine el verano pasado, o prefieres llorar viendo “Past Lives” o “Killers of the Flower Moon” en la intimidad de tu casa, no temas, querido cinéfilo. Tienes opciones.

