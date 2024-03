El director de “Rust” relata el momento en que le dispararon en el set, durante el juicio a la encargada de las armas de la película

“Sabía que algo me había impactado, pero seguían hablando de esta bala y simplemente no podía procesar lo que pasaba. Yo seguía diciendo: ‘No lo entiendes. No, no, no, esto era un set de una película. Eso no es posible. No lo entiendes’ y ‘Simplemente no es posible’. Simplemente no es posible que haya disparos reales”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.