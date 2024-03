¿Cómo Trump (de repente sin liquidez) podría recaudar más de US$ 500 millones para cumplir sentencias en su contra?

Trump recurrió a Axos Bank, un prestamista de California, en 2022 para obtener un préstamo de US$ 100 millones para refinanciar la Torre Trump, pero no está claro si ese banco volvería a prestarle dinero a Trump. Las llamadas de CNN al banco y a su director ejecutivo, Greg Garrabrants, no fueron respondidas.

No está claro cuánto efectivo tiene Trump disponible. El año pasado testificó bajo juramento que tenía más de US$ 400 millones en efectivo. Según la oficina del fiscal general de Nueva York, en 2021 la participación del 30% de Trump en una sociedad con Vornado, una empresa de inversión inmobiliaria, valía unos US$ 200 millones, pero Trump necesitaría vender esa participación para convertirla en efectivo. Es poco probable que Trump agote toda su posición de efectivo, ya que las propiedades tienen facturas y nóminas.

La lucha de la semana pasada revela los desafíos que enfrenta Trump al elevar las sentencias combinadas por un total de US$ 537 millones. Al pedir reparación, los abogados de Trump dijeron a los jueces que pagar las fianzas podría costarle US$ 104 millones adicionales: su estimación de los honorarios que tendría que pagar. Los abogados de Trump dijeron que es posible que tenga que deshacerse de algunas de sus propiedades en “circunstancias urgentes” para recaudar efectivo rápidamente, recurrir a los mercados de capital o encontrar otra fuente de efectivo. El mes pasado, Trump comenzó a vender zapatillas doradas por valor de US$ 399.

