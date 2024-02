Juez le ordena formalmente a Trump pagar US$ 454 millones en caso de fraude civil, y empieza la cuenta regresiva para que entregue el dinero si quiere apelar

Una vez que a Trump y a los demás se les notifica la sentencia, comienza el plazo de 30 días para que presenten una apelación. Durante ese período, Trump necesitará entregar efectivo o pagar una fianza para cubrir los US$ 355 millones y aproximadamente US$ 100 millones adicionales en intereses que se le ordenó pagar. A cada uno de los hijos se les ordenó devolver US$ 4 millones en ganancias que recibieron indebidamente debido al fraude. El juez también prohibió a los Trump desempeñarse como empleados de una entidad comercial en Nueva York durante varios años.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.