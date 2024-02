No se trata solo de lo que comes, señala una doctora. Lo importante es cuándo y cómo

Wen: Es importante examinar no sólo qué y cuándo se come, sino también cómo. ¿Sueles comer sobre la marcha, cuando tienes que comer muy rápido? Si es así, es posible que acabes consumiendo principalmente alimentos ultraprocesados, incluida la comida rápida. Además, es posible que no permitas que tu cuerpo te envíe señales de saciedad.

Picar o no picar puede depender de tus circunstancias concretas. Alguien que tiene tanta hambre durante el día que acaba recurriendo a la comida rápida para cenar se beneficiaría claramente de un tentempié saludable y luego de una cena planificada en su lugar. Otras personas que no pueden limitar fácilmente la cantidad de tentempiés o para quienes los tentempiés podrían alterar sus rutinas establecidas no necesitan empezar a picar.

