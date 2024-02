Biden adopta una retórica persuasiva e intensifica su lucha contra Trump y los republicanos sobre Rusia

“Fui senador desde 1972. He servido con verdaderos racistas. He servido con Strom Thurmond. He servido con todos esos tipos que han batido récords terribles en materia racial. ¿Pero adivinen qué? Estos tipos son peores. Estos tipos no creen en los principios democráticos básicos”, dijo Biden.

