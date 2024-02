“Estamos completamente asediados”: uno de los últimos médicos que quedan en el hospital Nasser de Gaza dice que el destino de los pacientes ya no está bajo su control

“Nunca en mi vida he orado para que un paciente sobreviva, porque como médico, es mi responsabilidad salvarle la vida. Pero ahora, el destino de mis pacientes no está bajo mi control, porque no tengo suficientes suministros ni el equipo que necesito para cuidarlos. Estoy orando y llorando”, dijo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.