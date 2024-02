Capital One compra Discover por US$ 35.000 millones en la mayor operación en lo que va de 2024

La integración de Discover, que también emite sus propias tarjetas de crédito, bajo el mismo techo que Capital One daría al banco una gran ventaja frente a otros bancos emisores de tarjetas de crédito como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, que no procesan ellos mismos las transacciones.

Nueva York (CNN) — Capital One adquirió Discover Financial Services por US$ 35.300 millones en una operación completamente en acciones, lo que dará al banco una ventaja en el competitivo mercado de las tarjetas de crédito.

