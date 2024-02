American Airlines sube los precios para el equipaje registrado

Los mayores rivales de American, Delta Air Lines y United Airlines, cobran US$ 30 por la primera maleta registrada y US$ 40 por una segunda en rutas similares. Sin embargo, no sería extraño que sigan su ejemplo, pues ya ha ocurrido en el pasado.

Otras rutas también enfrentan la subida de precios: las tasas por facturación de equipaje en vuelos entre y desde EE.UU. a destinos en Canadá, el Caribe, México y Centroamérica cuestan ahora US$ 35 (frente a US$ 30) y la segunda maleta facturada cuesta US$ 45 (frente a US$ 40).

La compañía anunció este martes que el precio de la primera maleta registrada o facturada en la mayoría de los vuelos aumentará a US$ 40 para los clientes que no la hayan pagado por adelantado en línea. Y pasará a costar US$ 35 si se paga en línea durante el proceso de reserva. Esto supone un aumento del 33% respecto a lo que costaba antes en American Airlines: US$ 30 en ambos métodos.

