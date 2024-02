Más de 1.000 personas honraron a la activista trans Cecilia Gentili en la Catedral de St. Patrick’s. Ahora la Arquidiócesis de Nueva York condena el funeral

A pesar de la indignación de la arquidiócesis y de algunos católicos, a otros fieles no pareció importarles el servicio de Gentili. Michael Horlan, un abogado irlandés que asistió a la misa del domingo en la catedral, declaró al New York Post que “Jesús acogió a todo el mundo. No dijo que si eres una cosa u otra, estás fuera de la casa”.

Ceyenne Doroshow, una de las organizadoras, declaró en una entrevista con el diario The Washington Post que le informó a la catedral que Gentili era “una defensora de las trabajadoras sexuales, un icono y una activista” y los animó a buscarla. Añadió que el lugar de culto no preguntó por la identidad de género o la sexualidad de Gentili, y que ella no se lo reveló proactivamente.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.