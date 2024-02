Kim Jong Un rompió con décadas de política norcoreana, ¿significa esto que está planeando una guerra?

“Kim Jong Un se ha envalentonado… no solo por la división entre EE.UU. y China y entre EE.UU. y Rusia, sino, lo que es más importante, por un mundo fragmentado en el que el liderazgo de EE.UU. se ha debilitado considerablemente y no hay consecuencias significativas para la agresión”, afirmó Rachel Minyoung Lee, investigadora no residente del 38 North Program del grupo de reflexión Stimson Center de Washington.

