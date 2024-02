Egipto está al límite mientras la guerra de Israel empuja a más de un millón de palestinos contra su frontera

Los medios de comunicación occidentales, entre ellos Associated Press y The New York Times, han informado de que Egipto ha amenazado con anular el tratado de paz si las tropas israelíes invaden Rafah. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto desmintió esa información, pero afirmó en una conferencia de prensa el lunes que El Cairo se adheriría al tratado “mientras siga siendo recíproco”, informó el periódico estatal Ahram.

