Más aumentos al transporte en Buenos Aires: ¿cuánto costará el subte y los peajes a partir de abril?

El premetro seguiría el mismo camino que el subte, con tres etapas de incrementos entre abril, mayo y junio. El primer aumento llevará la tarifa de 43,75 pesos (US$ 0,04) a 200,9 pesos (US$ 0,18), un 357% más. En mayo, el pasaje general subiría a $233,45 (US$ 0,21) y en junio a $264,95 (US$ 0,23).

El subte se elevaría en abril de 125 pesos (US$ 0,11 a la cotización paralela) a 574 pesos (US$ 0,5), un aumento de casi 360%. Luego aumentaría a 667 pesos en mayo (US$ 0,6) y en junio escalaría a 757 pesos (US$ 0,7), de acuerdo con la propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

