Egipto está construyendo una nueva zona de amortiguamiento amurallada de más de 3 km de ancho en la frontera con Gaza, según imágenes de satélite

Esto se produce mientras Netanyahu continúa criticando a Egipto por no cerrar el Corredor Filadelfia, la franja de tierra entre Egipto y Gaza y la única frontera no controlada por Israel del enclave asediado. En una conferencia de prensa el 13 de enero, Netanyahu dijo que Israel no consideraría terminada la guerra hasta que estuviera acabada.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.