Travis Kelce dice que su empujón al entrenador de los Chiefs, Andy Reid, fue “definitivamente inaceptable”

“A veces, esas emociones se me escapan, amigo. Esa ha sido la batalla de mi carrera, pero, a todos los demás, me importa una mi***da lo que digan. Hoy hablé de ello con el entrenador Reid y nos reímos un poco. No podría estar más orgulloso de ser su jugador en el campo, y no podría estar más orgulloso de donde hemos llegado como equipo desde que llegué aquí en 2013”.

“Las emociones están muy altas. Definitivamente no estás centrado y equilibrado. No estás en un estado meditativo en ese momento”, dijo Brady en el podcast ‘Let’s Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray’. “Estás totalmente decidido a salir ahí fuera y ganar!.

