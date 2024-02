¿Por qué la alerta sísmica de Ciudad de México suena para algunos temblores y para otros no? Esto es lo que debes saber

Manzano añade que, en caso de que el algoritmo no estime que se trata de un sismo potencialmente peligroso, o bien, si el temblor ocurre en una zona sin cobertura, no se emitirá la alerta. “Entre más lejos esté el sitio que se quiere alertar, habrá más tiempo para salvaguardarnos; pero eso no se sabe hasta que ocurre el evento”, detalla.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.