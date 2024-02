ANÁLISIS | Los incendiarios comentarios de Trump sobre la OTAN desatan escalofríos en Europa

Trump lo sabe. No está diciendo simplemente que Estados Unidos no ayudará a los aliados de la OTAN que no hayan pagado. Está diciendo que animaría a Rusia a atacar, invadir, infligir los horrores de Mariúpol a los aliados de EE.UU. Puede que sea ruido, puede que esté dirigido a azuzar a los fieles frente a su podio. Pero se oyó con fuerza, especialmente en las capitales europeas y en Moscú.

Sin embargo, la defensa europea rara vez ha prosperado sin el poderío del apoyo estadounidense. Moscú, tras su fallida invasión de un vecino no preparado, sigue siendo débil en comparación. No es un monstruo capaz de arrasar Europa Occidental. Está lejos de ser el potente ejército que se consideraba en 2021. Pero no nos equivoquemos: la falta de una garantía de apoyo estadounidense socava enormemente la eficacia de la OTAN. Pone en tela de juicio la cohesión de la alianza y, por tanto, su existencia.

