Usher y su momento de gloria: así fue el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII

No sería una actuación de Usher si no hubiera algo de Atlanta en la casa: uno de los productores más famosos de esa ciudad, Jermaine Dupri, presentó “Confessions”, a la que Usher siguió con “Let It Burn” y “U Got It Bad”. Empapado en sudor, Usher se quitó la camisa durante unos minutos, probablemente para el deleite de muchos.

Siguió “U Don’t Have to Call”, junto con un saludo a su madre antes de que Usher encendiera el “Spotlight” sobre la invitada especial Alicia Keys, quien pasó de “If I Ain’t Got You” a su memorable dúo “My Boo”.

