Patines, sudor, artistas invitados (y ausentes): el espectáculo del Super Bowl de Usher en memes

asi quedamos las que esperábamos que mágicamente apareciera justin bieber a cantar somebody to love remix o jungkook cantando next to you remix con usher #SuperBowl2024 pic.twitter.com/LNLzBJ1PvS — gerald◟̽◞̽ (@lovelymichaelj) February 12, 2024

Comenzó con “Caught Up” y “U Don’t Have to Call”. Continuó su repaso de éxitos con Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, Ludacris.

