La soprendente cantidad que cobran las celebridades por anuncios de 30 segundos en el Super Bowl

En total, entre el espacio publicitario y los honorarios de los actores —por no mencionar los elevados costes de producción, los elaborados decorados, los cientos de miembros del equipo, las licencias musicales, el marketing y los gastos en redes sociales—, las fuentes afirman a CNN que las marcas pueden gastar entre US$ 15 millones y US$ 50 millones en un solo anuncio del Super Bowl, de los cuales entre US$ 10 millones y US$ 15 millones se destinan únicamente a los actores. Este año está surgiendo una nueva tendencia: contratar a varias estrellas para un mismo anuncio, lo que implica varios contratos.

“Sinceramente, recibimos más ofertas y pases que aceptaciones. Aunque este año tenemos a más de 30 famosos en el Super Bowl, recibimos más de 70 ofertas. Muchas veces la gente dice que no porque no es la opción orgánica adecuada”, dice Curtis, agente de WME. “La mayoría de los artistas no quieren hacer un anuncio por hacer un anuncio. Quieren algo que sea fiel a su marca y de lo que puedan sentirse orgullosos. Hay mucha gente viendo, así que es importante que nos sintamos como en casa”.

“Puede ser apenas unos US$ 25.000 por un cameo de alguien que no sea una megaestrella, o llegar tan alto como a unos US$ 10 millones. Depende de la marca y de la talla de la celebridad”, dice Tim Curtis, socio de la división de asociaciones de marca de la agencia de talentos de Hollywood, WME. “La mayoría de las grandes estrellas suelen cobrar entre US$ 1 millón y US$ 3 millones por el Super Bowl, pero hay excepciones. Es raro que alguien que se considere una auténtica estrella de cine cobre menos de un millón”.

David no respondió a la solicitud de comentarios de CNN, pero la estrella de “Curb Your Enthusiasm” había hablado previamente de su participación en el comercial: “Parte de mi salario estaba en cripto, así que perdí mucho dinero”. (David nunca ha comentado los términos financieros del acuerdo, pero en una biografía de 2023 del caído en desgracia Bankman-Fried, el autor Michael Lewis escribió que David recibió US$ 10 millones por el anuncio del Super Bowl).

