Llevan ocho años viajando por el mundo con sus tres hijos. Pero hay algo que les hizo regresar a casa

“Creo que cuanto más sales y experimentas cosas, más crece tu lista de deseos”, dice Gee. “Creo que muchas familias estadounidenses tienen sus vacaciones a las que van. Para mí fue Disney World. Y me encanta Disney World, no me malinterpretes. Pero [es importante] poder salir y ver el mundo y darse cuenta de que hay mucho más ahí fuera”.

“Lo que más me gusta hacer con mi familia es ir de safari”, añade. “Ya lo hemos hecho un puñado de veces. Pero para mí no hay nada mejor que estar en un entorno en el que cada día ocurre algo nuevo. Te levantas y no sabes lo que vas a ver, y luego ves estos animales y la vida salvaje y cómo todos viven juntos y dependen unos de otros. Suena muy cursi, pero es literalmente el círculo de la vida. Vivirlo y ser testigo de ello con mi familia es precioso”.

