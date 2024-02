ANÁLISIS | Repuestas a tus preguntas sobre la Corte Suprema y los casos contra Donald Trump

Creo que has identificado un problema principal con sus continuas mentiras sobre las elecciones de 2020. La 22° Enmienda deja claro que una persona solo puede ser elegida dos veces para la presidencia. Sin embargo, a pesar de lo que él dice, no fue elegido en 2020 y no es presidente ahora, por lo que la 22° Enmienda no debería aplicarse a él.

El pensamiento general es que Trump encontraría una manera de desechar los procesos federales si no concluyen antes de que él asuma el cargo, suponiendo que sea reelegido. El Departamento de Justicia tiene desde hace tiempo la costumbre de no emprender acciones legales contra un presidente en funciones. Pero esa política no se aplica a los tribunales estatales, y él se enfrenta a dos procesos penales en tribunales estatales de Georgia y Nueva York.

Si su activismo significa o no que Clarence Thomas debe recusarse de los casos relacionados con las elecciones es un tema de debate. No existen normas estrictas sobre la recusación de los jueces de la Corte Suprema. Lo que está muy claro es que Clarence Thomas probablemente no se recusará de los asuntos relacionados con Trump.

Esta es la cuestión sobre la que puede girar todo el caso de la 14° Enmienda. La jueza original de Colorado que dictaminó que Trump había incurrido en insurrección no eliminó a Trump de la papeleta electoral. Le convenció el argumento de sus abogados de que la presidencia no está cubierta por la cláusula de insurrección porque no enumera específicamente al presidente como “funcionario” de Estados Unidos.

Los abogados de Trump dicen que, como la 14° Enmienda no dice específicamente “presidente”, no se aplica a Trump. Lo que sí dice es que cualquiera que ocupe un cargo que haya jurado defender la Constitución no puede ocupar el cargo si participa en una insurrección. La presidencia es el cargo más alto de Estados Unidos. Esto tiene que exigirle responsabilidades. ¿Estoy en lo cierto? – Eldon

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.