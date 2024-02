ANÁLISIS | La carta de Maduro en inmigración podría influir en las elecciones de EE.UU., no solo en las de Venezuela

“Como saben que no tienen votos, se mantienen en el poder a través de las armas, las sentencias judiciales y la persecución. Es lo único que le queda a Maduro. Maduro es un candidato represor y quiere hacerlo a la fuerza y a golpes. [Están jugando] un juego sucio”, dijo Machado, prometiendo seguir en la contienda. “Las amenazas contra nosotros son brutales. Estos tipos no tienen reparos, pero no van a descarrilar nuestros planes”, dijo Machado. Maduro ha defendido el fallo del tribunal contra Machado, sugiriendo que fue en contra de la presión de EE.UU. y demostró que nadie está “por encima de la ley”.

